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7 لاعبين سجلوا أهداف سيراميكا بالمظاليم.. تعرّف عليهم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يتصدر فريق سيراميكا قمة المجموعة الثانية ، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 32 نقطة، متفوقاً بنقطة وحيدة عن فريق الداخلية الوصيف.

سجل لاعبي سيراميكا 21 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد ثان أقوى هجوم فى مجموعة القاهرة، بفارق 5 أهداف عن فريق الداخلية صاحب أقوى هجوم برصيد 26 هدف.

ويقدم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي فريق سيراميكا خلال 17 جولة بالقسم الثاني، إذا تمكن 7 لاعبين من تسجيل الأهداف وهم :

1- أحمد غنيم سجل 8 أهداف بواقع هدفين في الترسانة (ذهاب وعوده) وهدف في كلاً من، النصر والنجوم وبتروجت والزرقا والقناة وضربة جزاء في جمهورية شبين.
2- شادى حسين تمكن من تسجيل 6 أهداف بواقع هدفين في كلا من الداخلية والنصر وهدف وحيد في مبارتي كوكاكولا والنجوم.
3- عبد الله بيكا هدفين سجلها في القناة وضربة جزاء في الترسانة.
4- محمد جمال هدفين في بتروجت والزرقا.
5- عاشور الأدهم هدف في المريخ.
6- محمد حسانيه هدف في الزرقا.
7- محمد شاهين هدف في النصر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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