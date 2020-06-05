7 لاعبين سجلوا أهداف سيراميكا بالمظاليم.. تعرّف عليهم

Advertisements

يتصدر فريق سيراميكا قمة المجموعة الثانية ، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 32 نقطة، متفوقاً بنقطة وحيدة عن فريق الداخلية الوصيف.



سجل لاعبي سيراميكا 21 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد ثان أقوى هجوم فى مجموعة القاهرة، بفارق 5 أهداف عن فريق الداخلية صاحب أقوى هجوم برصيد 26 هدف.



ويقدم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي فريق سيراميكا خلال 17 جولة بالقسم الثاني، إذا تمكن 7 لاعبين من تسجيل الأهداف وهم :



1- أحمد غنيم سجل 8 أهداف بواقع هدفين في الترسانة (ذهاب وعوده) وهدف في كلاً من، النصر والنجوم وبتروجت والزرقا والقناة وضربة جزاء في جمهورية شبين.

2- شادى حسين تمكن من تسجيل 6 أهداف بواقع هدفين في كلا من الداخلية والنصر وهدف وحيد في مبارتي كوكاكولا والنجوم.

3- عبد الله بيكا هدفين سجلها في القناة وضربة جزاء في الترسانة.

4- محمد جمال هدفين في بتروجت والزرقا.

5- عاشور الأدهم هدف في المريخ.

6- محمد حسانيه هدف في الزرقا.

7- محمد شاهين هدف في النصر.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط