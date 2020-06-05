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أحمد الفيشاوي: "أبويا معاودنا أن الجمعة يوم ماما المقدس"
الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:56 م
رشا عادل
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بمجموعة صورة جديدة له برفقة والدته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق أحمد، على الصور قائلًا:"أبويا الله يرحمه كان مِعاودنا ان يوم الجمعه يوم ماما المقدس جمعه مباركه".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:" ربنا يخليكوا لبعض" وأضاف آخر"بحبكم كلكم انت وماما وبابا الله يرحمه وبحس انكم عيله إسبيشال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يخاليهالك".
يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق 2" الذي تدور احداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود.
وعلق أحمد، على الصور قائلًا:"أبويا الله يرحمه كان مِعاودنا ان يوم الجمعه يوم ماما المقدس جمعه مباركه".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:" ربنا يخليكوا لبعض" وأضاف آخر"بحبكم كلكم انت وماما وبابا الله يرحمه وبحس انكم عيله إسبيشال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يخاليهالك".
يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق 2" الذي تدور احداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود.
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