أحمد الفيشاوي: "أبويا معاودنا أن الجمعة يوم ماما المقدس"

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شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بمجموعة صورة جديدة له برفقة والدته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق أحمد، على الصور قائلًا:"أبويا الله يرحمه كان مِعاودنا ان يوم الجمعه يوم ماما المقدس جمعه مباركه".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:" ربنا يخليكوا لبعض" وأضاف آخر"بحبكم كلكم انت وماما وبابا الله يرحمه وبحس انكم عيله إسبيشال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يخاليهالك".





يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق 2" الذي تدور احداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود.