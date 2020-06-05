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8 لاعبين سجلوا أهداف شبان قنا بالقسم الثاني

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني

شهدت منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، حضور قوي لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، الوافد الجديد لدوري القسم الثاني هذا الموسم، ليقدم الفريق موسم استثنائي، يستحق أن يطلق عليه الحصان الأسود.

لعب الفريق 17 مباراة من عمر المسابقة حتى جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، والخسارة في مباراتين

أحرز فريق نادي الشبان المسلمين بقنا 14 هدف، ودخل مرماه 9 أهداف، 4 أهداف في مباراة بني سويف بمستهل البطولة، وهدفين للبترول أسيوط ذهاب وعودة، وهدفين لتليفونات بني سويف ذهاب وعودة، وهدف للمنيا على ملعب شبان قنا.

ويرصد "الفجر الرياضي" قائمة هدّافي الشبان في جميع المباريات ..

1- شهاب شفيق 3 أهداف، هدفين أمام بترول أسيوط بملعب الاخير، وهدف أمام بترول أسيوط بملعبه

2_ابراهيم حسن 3 أهداف، هدفين أمام الاعلامين ذهاب وعودة، وهدف أمام بترول أسيوط بملعب شبان قنا.

3- أحمد الجبلاوي 3 أهداف، أمام البترول هدف بملعب الشبان، وهدف أمام طهطا خارج الأرض، وهدف أمام الفيوم بملعب الفيوم.

4- أحمد محبوب، أحرز هدف أمام ديروط بملعب الشبان بالدور الأول.

5- محمود فرج أحرز هدف أمام الفيوم بملعب الاخير

6- أحمد حمودي تمكن من احراز هدف أمام فريق نادي المنيا خلال الدور الثاني، بملعب نادي الشبان المسلمين بقنا.

7- حازم محمد أحرز هدف أمام فريق نادي تليفونات بني سويف، الدور الأول بملعب الاخير

8- أحمد الليثي أحرز هدف أمام نادي ديروط في المباراة التي جمعت الفريقين خلال الدور الأول بملعب الاخير.

ترتيب المجموعة الاولى

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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