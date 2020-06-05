Advertisements

أحمد زاهر يكشف عن كواليس مشهد إعدامه بمسلسل "البرنس"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:36 م
احمد زاهر
احمد زاهر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره بمقطع فيديو من كواليس مشهد إعدمه بمسلسل "البرنس"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"كواليس مشهد إعدام #فتحي #مسلسل_البرنس تاليف واخراج محمد سامي وحشتني يا تووووووووحه".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت ازاي بتتتغير ملامح وجهك لمن تمثل دور فتحي او اي دور لتتغير ملامح وجهك تمامًا مبدع" وأضاف آخر"عرش ربنا إنتا استاذ ومعلم".


مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار اجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة روجينا ونور اللبنانية وإدوارد وريم سامي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ يوم

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 16 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ليس بسبب فيروس كورونا.. الدوري المصري في طريقه إلى الإلغاء

منذ ساعتين

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. أزارو يحسم وجهته في الصيف

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر عن صورته مع المخرج محمد سامي: "أخويا وحبيبي وصديق عمري"

أماني كمال لـ ديانا هشام: "بحبك أد الدنيا"

محمد رمضان يكشف كواليس تصوير "البرنس"

على أنغام "عود البطل".. روجينا تشعل تيك توك بوصلة رقص

ريهام حجاج تشارك جمهورها بكواليس مسلسل"لما كنا صغيرين"

نادية الجندي تشارك جمهورها بكواليس "سكر زيادة"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

03:27 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين