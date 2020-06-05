أحمد زاهر يكشف عن كواليس مشهد إعدامه بمسلسل "البرنس"

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شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره بمقطع فيديو من كواليس مشهد إعدمه بمسلسل "البرنس"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"كواليس مشهد إعدام #فتحي #مسلسل_البرنس تاليف واخراج محمد سامي وحشتني يا تووووووووحه".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت ازاي بتتتغير ملامح وجهك لمن تمثل دور فتحي او اي دور لتتغير ملامح وجهك تمامًا مبدع" وأضاف آخر"عرش ربنا إنتا استاذ ومعلم".





مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار اجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة روجينا ونور اللبنانية وإدوارد وريم سامي.

