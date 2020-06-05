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ننشر قائمة هدّافي البنك الأهلي في القسم الثاني

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
رأفت أمين ولؤي ماجد
سجل فريق البنك الأهلي 22 هدف، في الموسم الحالي، بدوري الممتاز "ب" حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى (الصعيد).

ويحتل البنك بقيادة عيد مرازيق، مركز الوصيف بجدول ترتيب المجموعة الأولى، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف المتصدر.

ويعد هجوم البنك ثاني أقوى خط هجومي، في المجموعة، بفارق هدف عن فريق بنى سويف صاحب أقوى هجوم بتسجيله لـ 23 هدف.

ويقدم "الفجر الرياض"ي قائمة هدافي فريق البنك الأهلي خلال 17 جولة، إذا تمكن 9 لاعبين من تسجيل جميع الأهداف على النحو التالي :

1- عمرو عزت استطاع من تسجيل 7 أهداف منهم 3 ركلات جزاء في مرمى.

الإعلاميين والالومنيوم والفيوم ، و4 أهداف، أخرى منهم هدفين في لقاء تليفونات بني سويف وهدف في الألومنيوم وآخر في بترول أسيوط.

2- إسلام صلاح سولارى تمكن من تسجيل 5 أهداف في مرمى ديروط ذهاب وعوده، والفيوم وبنى سويف وتليفونات بنى سويف.

3- محمد مصطفى ميدو 3 أهداف، بواقه هدفين في مرمى الإعلاميين أحدهما من ضربة جزاء وهدف في ديروط.

4- محمد أحمد لعبه، أحرز هدفين في مرمى ديروط وتليفونات بنى سويف.

5- محمد حامد هدف في ديروط.

6- أحمد حامد هدف في سوهاج.

7- على صابر هدف في بترول أسيوط.

8- محمد عبد المجيد جيدا هدف في طهطا.

9- الكاميرونى أندريا هدف في طهطا.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الالومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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