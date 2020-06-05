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تطورات جديدة تهدد عودة الدوري الإيطالي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:15 م
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
هيثم موسى
بالرغم اقتراب استئناف الموسم الرياضي في في إيطاليل،  ألا أن لا يزال يشعر بالقلق بشأن إمكانية عدم استكمال الموسم بسبب قواعد الحجر الصحي للاعبين المصابين بفيروس كورونا.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي "هذا يثير قلق حركة كرة القدم بالكامل".

وأضاف أنه طالب وزير الرياضة، فينشنزو سبادافورا، بإعادة النظر في هذه القاعدة إذا استمر انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد.

وتابع جرافينا مشيرا للدوري الألماني "توجد قواعد واضحة تسمح باستمرار النشاط بعزل اللاعب أو عضو الجهاز الفني فقط".


وطرح جرافينا عدة حلول بديلة، بينها إقامة مباريات فاصلة أو إعلان إنهاء الموسم وفقا لعدد النقاط الحالية لكل فريق، لكن هذه الحلول لم تحظ بقبول جيد.

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