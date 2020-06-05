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وزير الخارجية الإيطالي يعلن وصول أول السائحين من ألمانيا
الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:05 م
وكالات
أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن أوائل السائحين بدأوا بالوصول إلى بلاده قادمين من ألمانيا منذ بضعة أيام، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة في البلدين بسبب فيروس كورونا.
وبعد وصوله إلى برلين ليلتقي هناك نظيره الألماني هيكو ماس، في أول زيارة يقوم بها خارج البلاد منذ حالة الإغلاق المترتبة على جائحة كوفيد-19، كتب دي مايو عبر "فيسبوك": "سنقوم معا بتقييم استئناف التدفقات السياحية وإعادة فتح الحدود الوطنية".
وذكر دي مايو في مؤتمر صحفي مشترك مع ماس، أن "ألمانيا ستسمح باستئناف التدفقات السياحية إلى إيطاليا، بدءا من 15 يونيو تقريبا"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بقرار يقوم على الولاء والشفافية تجاه إيطاليا، والذي نقدره".
وأشار الوزير الإيطالي الى أنه بلاده "ملتزمة بالحفاظ على الشفافية القصوى من ناحية البيانات المتعلقة بالوباء"، وذلك "من خلال تحديثات يومية، للسماح لجميع المواطنين الألمان بزيارة إيطاليا بأمان تام".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن روما "تنوي تحديد قواعد لعدم تفتيت سوق السياحة الأوروبية، ولهذا السبب فإن الاتفاقيات بين الدول ليست حلا مناسبا"، مؤكدا أن بينه وبين نظيره الألماني "قدر كبير من الانسجام والاحترام".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرار النمسا واليونان تقييد دخول الإيطاليين للبلدين خوفا من انتشار فيروس كورونا.
البيانات، أن عدد الوفيات في إيطاليا بلغ 33689، بالإضافة إلى أن 161895 شخصاً تماثلوا للشفاء، ومر نحو 18 أسبوعاً منذ أن الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.
هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تسجيل 127,1 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 130,4 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 6 ملايين و639092.
وحسب إحصائيات الجامعة، فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 391249، فيما تماثل مليونان و872731 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.
وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و872,6 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (34021)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (108211 وفاة) وبريطانيا (39987).
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