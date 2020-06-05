حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)

تشهد شوارع مدينة المنصورة، حملات تطهير وتعقيم مكثفة استهدفت منطقة المشاية السفلية فى إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.





تأتي الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنه وفى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع انتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.





حيث قام قطاع الورشة الصناعية برئاسة حى غرب المنصورة، اليوم الجمعة، تحت أشراف مباشر من الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب، بحملة تطهير وتعقيم استهدفت منطقة المشاية السفلية، ذلك بعد تذويد السيارات المخصصة بغسيل الشارع بالمطهرات ليتم غسيل وتطهير الشارع فى آن واحد، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخاذتها رئاسة حى غرب للتصدى لفيروس كورونا المستجد.





وأكد رئيس حى غرب المنصورة، علي تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع إنتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.









وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".



