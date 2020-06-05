Advertisements

حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:51 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد كشك
تشهد شوارع مدينة المنصورة، حملات تطهير وتعقيم مكثفة استهدفت منطقة المشاية السفلية فى إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.

تأتي الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنه وفى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع انتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.

حيث قام قطاع الورشة الصناعية برئاسة حى غرب المنصورة، اليوم الجمعة، تحت أشراف مباشر من الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب، بحملة تطهير وتعقيم استهدفت منطقة المشاية السفلية، ذلك بعد تذويد السيارات المخصصة بغسيل الشارع بالمطهرات ليتم غسيل وتطهير الشارع فى آن واحد، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخاذتها رئاسة حى غرب للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، علي تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع إنتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.


وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر". 

حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)
حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)
حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)
حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)
حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)
حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)
حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)
حملات تطهير وتعقيم مكثفة في شوارع المنصورة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الدقهلية كورونا فيروس كورونا الفجر الصحىة الصحة العالمية الدقهلية اصل

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ يوم

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 19 ساعة

نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 15 ساعة

ليس بسبب فيروس كورونا.. الدوري المصري في طريقه إلى الإلغاء

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بالصور.. تطهير وتعقيم مدارس المنصورة

استمرار تطهير وتعقيم شوارع الأقصر لمواجهة كورونا (صور)

رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة

إصابة رئيس التمريض بمستشفى الأحرار التعليمي في الزقازيق بكورونا

عاجل.. إصابة نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا

عاجل.. "أسوان" تعلن رسميا إصابة نائب المحافظ بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

03:27 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين