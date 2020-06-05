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تراجع حاد فى أسعار الذهب ويقترب من تحقيق خسائر أسبوعية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:57 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

بددت أسعار الذهب المكاسب التى حققتها أمس للتتراجع بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الجمعة بضغط من تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، ووسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 2.5 مليون وظيفة إلى سوق العمل الأمريكي خلال شهر مايو الماضي بعكس توقعات المحللين، ما أدى لتراجع معدل البطالة إلى 13.3 بالمائة.

ويأتي الهبوط في أسعار المعدن النفيس وسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يقلص شهية المستثمرين حيال الأصول الآمنة.

وابتعد المستثمرون عن حيازة الذهب لصالح الأصول الخطرة، حيث تسير الأسهم الآسيوية على الطريق الصحيح لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من 8 أعوام، كما أن سوق الأسهم الأمريكية تواصل الصعود.

وبحلول الساعة 1:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 2 بالمائة إلى 1692.20 دولار للأوقية ليفقد نحو 35 دولاراً من قيمته.

كما هبط سعر التسليم الفوري من المعدن النفيس بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يعادل 31 دولار مسجلاً 1682.83 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 96.885.

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