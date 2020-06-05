ضبط 102 طن كبدة غير صالحة ومصنع إعادة تدوير الدواجن واللحوم

بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه للأجهزة الرقابيه بالوزارة ومديريات التموين لمتابعه الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطن.





قام قطاع التجارة الداخلية بحملات مكثفة في محافظة الجيزة وقد اسفرت الحملات عن ضبط ١٠٢طن كبده غير صالحه للاستهلاك، وذلك بعدد ٧٤٨٨ كرتونه ، وذلك داخل احد التلاجات في كفر الجبل بالهرم.





كما تم ضبط مصنع وتلاجة داخل احد الفيلات بالمنصورية يقوم بإعاده تدوير للدواجن واللحوم والكبدة المجمدة ، ايضا اللحوم المصنعة ويعاد تعبئتها باسماء وبيانات وهميه.





هذا وقد تم العرض علي النيابة بالمضبوطات لاستصدار قرار باعدامها.