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تراجع معدلات البطالة في الولايات المتحدة بإضافة وظائف جديدة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 2.5 مليون وظيفة خلال شهر مايو الماضي مقابل فقدان 20.7 مليون وظيفة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يفقد سوق العمل الأمريكي نحو 7.750 مليون وظيفة خلال الشهر المنقضي.



وأرجعت البيانات هذا التحسن في سوق العمل الأمريكي إلى استئناف محدود للنشاط الاقتصادي والذي تدهور في شهري مارس  وأبريل  بسبب وباء "كوفيد-19" وجهود احتواءه.

وشهدت قراءة الشهرين الماضيين تعديلاً بالرفع بنحو 429 ألف وظيفة مفقودة إلى 1.4 مليون وظيفة خلال مارس/آذار، وكذلك مراجعة بالرفع عن أبريل  بنحو 150 ألف وظيفة مفقودة إلى 20.7 مليون وظيفة مفقودة.

وبالنسبة لمعدل المشاركة في سوق العمل، فارتفع بنحو 0.6 بالمائة في شهر مايو  الماضي ليصل إلى 60.8 بالمائة، وذلك بعد انخفاض بنحو 2.5 بالمائة في شهر أبريل .

وعلى صعيد معدل البطالة في الولايات المتحدة، فتراجع إلى 13.3 بالمائة بنهاية شهر مايو  الماضي مقابل 14.7 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تسارع البطالة في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد حول العالم إلى 19.4 بالمائة في مايو/آيار الماضي.



وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والذين تم تسريحهم بشكل مؤقت تراجع بنحو 2.7 مليون فرد في مايو الماضي ليبلغ 15.3 مليون شخص، بعدما شهد العدد زيادة بنحو 16.2 مليون فرد في أبريل.

وبحلول الساعة 12:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1301 دولار.

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