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مرتضى منصور يتدخل لإنهاء قوية للزمالك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:27 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسام مجدي
تدخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لإنهاء صفقة مفاجأة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم القادم.

ودخل نادي الزمالك من جديد في مفاوضات مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز لضمه في الصيف القادم للفريق.

وكان الزمالك قد تفاوض مع عمر جابر منذ فترة ولكن المفاوضات توقفت بسبب خلاف على راتب اللاعب حيث يحصل على راتب ضخم مع بيراميدز يصل إلى حوالي 15 مليون جنية ولا يستطع الأبيض دفع هذا المبلغ.

وتواصل مرتضى منصور خلال الساعات الماضية مع عمر جابر بشكل مباشر لمحاولة إقناعه بتخفيض راتبه والانضمام للفريق في الصيف.

وحتى الآن المفاوضات بين الزمالك وعمر جابر لا تسير بشكل جيد حيث يرفض اللاعب تخفيض راتبه ولكن يأمل مسئولو الأبيض في انهاء الصفقة.

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