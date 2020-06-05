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مانشستر يونايتد يصارع يوفنتوس على نجم وولفرهامبتون

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، دخول نادي مانشستر يونايتد في صراع للتعاقد مع المهاجم المكسيكي "راؤول خيمينيز" نجم نادي وولفرهامبتون واندررز، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم، فإن مانشستر يونايتد مهتم منذ فترة بعيدة بضم المهاجم صاحب الـ29 عاماً.

وأكدت الصحيفة، أن النرويجي "أولي جونار سولشاير" المدير الفني لمانشستر يونايتد من أشد المعجبين بقدرات اللاعب.

ويأمل سولشاير في التعاقد مع رأس حربة جديد، ليقود خط هجوم الفريق رفقة الإنجليزي "ماركوس راشفورد" والنيجيري "أوديون إيجالو" بعد تمديد إعارته.

ولا يعد مانشستر يونايتد هو المهتم الوحيد بخدمات خيمينيز، إذ ذكرت شبكة "توتو يوفي" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس يضع خيمنيز ضمن قائمة أولوياته.

ويقترب مهاجم يوفنتوس "جونزالو هيجوايين" من الرحيل عن الفريق في الصيف الجاري، ويريد النادي ضم اسم جديد في مركز رأس الحربة لتعويض اللاعب.

وكان خيمينيز قد صر لإحدى الإذاعات المكسيكية في وقت سابق، أنه قد يغادر نادي وولفرهامبتون خلال الصيف المقبل، وأن حلمه هو اللعب لأحد ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

وتمكن اللاعب من تسجيل 22 هدفاً وصناعة 10 أهداف أخرى، خلال 44 مباراة له بقميص النادي لإنجليزي.

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