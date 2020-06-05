Advertisements

تفاصيل الكاملة لعودة برنامج "الحياة اليوم" بعد إجازة العيد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:06 م
برنامج الحياة اليوم
برنامج "الحياة اليوم"
أحمد رمضان متولي
يعود برنامج "الحياة اليوم"، بشكله الجديد اعتبارا من يوم غد السبت، بعد إجازة خلال شهر رمضان، تخللتها حلقات استثنائية أثناء عيد الفطر مع نجوم الدراما المعروضة على شاشة قناة "الحياة".


ومن المقرر أن تقدم الإعلامية لبنى عسل حلقات البرنامج من السبت إلى الاثنين، فيما سيقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي حلقات البرنامج من الثلاثاء إلى الخميس، ويتولى الإعلامي حسام حداد تقديم حلقة آخر الأسبوع من البرنامج مساء يوم الجمعة، فيما يبدأ البرنامج بموعده في السابعة مساءًا.


وكانت إدارة قنوات الحياة قد أعلنت في وقت سابق انضمام الإعلامي القدير محمد مصطفى شردي لفريق عمل البرنامج، ليشارك مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد في تقديم الحلقات.

أخبار تهمك

ليس بسبب فيروس كورونا.. الدوري المصري في طريقه إلى الإلغاء

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 17 ساعة

المصري يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف

منذ ساعتين

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 18 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

11:39 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين