داخل "مجزر الموت".. ضبط طني لحوم ودواجن في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضبط الأسواق والعمل على رصد المخالفات، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وقد تم ضبط طني لحوم ودواجن في مجزر دواجن بدون ترخيص.





وشنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على المجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المتداولة للمواطنين قبل بيعها بالأسواق.





وأكد دكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التي نظمتها المديرية، أسفرت عن ضبط مجزر دواجن يقوم بالذبح والتجهيز دون خضوع عملية الذبح لإشراف مديرية الطب البيطري، وبدون الحصول على تصريح أو وجود فحص معملي للدواجن تقر بصلاحيتها للذبح وخلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال التحفظ على المضبوطات وهي طني دواجن و350 كجم، وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





وعلى جانب آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 20 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، والتأكد من مدي توافر المواد الغذائية والسلع وخاصة خلال الفترة الراهنة في ظل مواجهه الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.



