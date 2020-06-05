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ليس بسبب فيروس كورونا.. الدوري المصري في طريقه إلى الإلغاء

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:06 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عودة منافسات المسابقة المحلية بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.

توقف الدوري المصري الممتاز
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قرر إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في مصر ومن ضمنها الدوري الممتاز، منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

عودة النشاط الرياضي في مصر
من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

بطولة الدوري المصري الممتاز في طريقها إلى الإلغاء
وعلى الرغم من تصريحات وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي في مصر بشكل تدريجي ومع انتشار فيروس كورونا الواسع في الآونة الأخيرة، إلا أن بطولة الدوري المصري تقترب من الإلغاء بسبب كثرة المباريات حيث يتبقى دور كامل من المسابقة وهوا ما يضع مسئولي اتحاد الكرة في مأزق كبير ويجعل انتهاء الموسم الرياضي الحالي قريبا.

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