بنك الشعب الصيني يضخ 21 مليار دولار في الأسواق المالية

أعلن بنك الشعب "المركزي الصيني" عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، ضخ 150 مليار يوان (21.1 مليار دولار تقريباً) في السوق من خلال عمليات الريبو العكسي لآجل سبعة أيام بمعدل فائدة 2.2 بالمائة.





وتهدف هذه الخطوة إلى تعويض أثر استحقاق عمليات الشراء العكسي والريبو، للحفاظ على المعروض النقدي في الأسواق المالية عند الحد الناسب المستهدف.





وتعتبر عمليات الريبو العكسي هي عملية يقوم بها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية والتعهد بإعادة بيعها مرة أخرى.





ومنذ تفشي الفيروس العالمي الذي أصاب 6.7 مليون شخصاً عالمياً، زادت الصين من دعمها السياسي من الناحية النقدية والمالية لمساعدة الشركات، للتغلب على تأثيرات انتشار الوباء على الاقتصاد.