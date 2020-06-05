وزير الأوقاف لـ المصريين: "ارتدي الكمامة وتوكل"

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحياة رغم صعوبتها مفعمة بالأمل، منوها بأن القنوط واليأس من الكبائر، مؤكدا أن الحياة بلا أمل تكون جافة ومحبطة.





وأشار "جمعة"، خلال برنامج "حديث الساعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن نأخذ بتوجيهات أهل العلم وخبراء الطب في مواجهة فيروس كورونا، معلقا: "ارتدي الكمامة وتوكل"، مناشدا المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين.





وأضاف وزير الأوقاف، أن حماية النفس من أعظم مقاصد الإسلام، وجميع الأديان، مؤكدا أن هذا الوقت هو وقت التعاون والتوسع في الصدقات.





- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.





- ارتفاع أعداد المصابين والوفيات

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





- تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.



