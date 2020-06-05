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السعودية: إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية في جدة لمدة 15 يومًا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما؛ تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 شوال 1441هـ وحتي نهاية يوم السبت الموافق 28 شوال 1441هـ.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

وبناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي:

-منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

-تعليق أداء الصلوات في المساجد.

-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

-تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

-استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

-منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

-استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.

وشدَّد المصدر، على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا، مؤكدا أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.

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