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رسميًا.. جدول مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:47 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
ستعودمباريات الدوري الأإنجليزي مرة أخرى بمباراة ليفربول المتصدر بجدارة مسيرته لضمان الفوز بلقب البريميرليج للمرة الأولى في 30 عاماً باللعب في ضيافة جاره إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري.

وكشفت رابطة الدوري اليوم الجمعة، عن جدول مباريات البطولة في أول 3 أسابيع بعد استئناف المباريات.

وستعود عجلة الدوري الممتاز للدوران بعد توقف استمر لنحو 3 أشهر بسبب أزمة "كوفيد-19" في 17 من يونيو الجاري وسيلتقي في هذا اليوم مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني مع ضيفه آرسنال اللندني في حين سيحل شيفيلد يونايتد ضيفاً على أستون فيلا المهدد بالهبوط.

وينفرد ليفربول بالصدارة متفوقاً بفارق 25 نقطة على أقرب ملاحقيه ويحتاج لانتصارين فقط لضمان التتويج لكن أمامه فرصة لضمان اللقب خلال هذه الجولة إذا فاز على إيفرتون وخسر سيتي أمام آرسنال.

وفي ملعبه سيلتقي توتنهام هوتسبير اللندني صاحب المركز الثامن مع ضيفه مانشستر يونايتد الخامس في الترتيب في 19 يونيو في حين سيحل ليستر سيتي صاحب المركز الثالث ضيفاً على واتفورد في 20 من الشهر الجاري.

وسيعود آرسنال للملاعب من جديد عندما يحل ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون في 20 يونيو بينما سيخوص أستون فيلا مباراته الثانية بعد العودة يوم 21 يونيو في مواجهة ضيفه تشيلسي اللندني الرابع بين الفرق العشرين.

وسيلتقي مانشستر سيتي يوم 22 يونيو مع ضيفه بيرنلي الذي يحتل موقعاً في وسط الترتيب.
وستبث جميع المباريات حية على الهواء لكنها ستقام دون جمهور وخلف أبوب مغلقة.

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