الأحد.. صرف معاشات الشريحة الثالثة من 2000 حتي 3000 جنيه

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأحد المقبل، صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممن تزيد معاشاتهم على 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويستمر الصرف على مدار يومين.





وشهد أمس الخميس، انتهاء مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لاصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، حيث تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات.





وأشار التقرير، إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في الأيام الأربعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.





وأشار التقرير، إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع أيام صرف معاشات شهر يونيو وثانى ايام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الإجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.



