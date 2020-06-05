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عن أزمة قطر.. "قرقاش": الخليج لا يمكن أن يعود لما كان عليه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإمارات للشئون الخارجية، اليوم الجمعة، إنه لا يرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه.

وأضاف قرقاش، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل.

وفي سياق منفصل أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "ريادة الإمارات ونموذجها تعززت" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال قرقاش: "في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية أصبحت سمة للإمارات".

وأضاف أن "القيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الإجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبت حكمته".

وتبدأ الإمارات الأحد المقبل مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يبدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%، وذلك في إطار الخطط التدريجية للعودة الكاملة للعمل.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من الفئات التي تم استثناؤها من القرار.

وأبدت الإمارات منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة وكرست إمكانياتها كافة وخصصتها لتقليل الخسائر البشرية بالدرجة الأولى.

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