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شركة كندية لتصنيع الطائرات تعتزم إلغاء 2500 وظيفة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة "بومباردييه" الكندية لصناعة الطائرات التجارية إنها تعتزم إلغاء 2500 وظيفة في وحدة الطيران بقعل ضربة فيروس كورونا للمبيعات.

وأوضحت الشركة الكندية اليوم الجمعة،: "الآن مع توقعات انخفاض تسليم الطائرات النفاثة التجارية على مستوى الصناعة بنحو 30 بالمائة على أساس سنوي بسبب الوباء، يجب علينا تعديل عملياتنا وقوتنا العاملة لضمان خروجنا من الأزمة الحالية على أساس متين"

وأشارت الشركة إلى أنه سوف تتحمل رسوم ذات صلة بعملية خفض الوظائف بقيمة 40 مليون دولار في هذا العام.

وتعمل الشركة على بيع أعمالها في السكك الحديدية لشركة "ألستوم" الفرنسية للقطارات فائقة السرعة مقابل 6.2 مليار يورو (7.02 مليار دولار)،

وتعاني صناعة الطيران بكل أطرافها من أزمة حادة خلال الفترة الحالية، جراء توقف شبه تام لحركة السفر الجوي وانخفاض الطلب على شراء طائرات تجارية من قبل شركات الطيران.

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