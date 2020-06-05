الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي Advertisements من الذاكرة.. ملخص مباراة بايرن ميونيخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2017 الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:28 م ملخص مباراة بايرن ميونيخ وآرسنال الفجر الرياضي Advertisements نقدم لكم في فقرة من الذاكرة ملخص مباراة بايرن ميونيخ الألماني وآرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا 2017. أخبار تهمك هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة) منذ حوالي 12 ساعة انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق منذ حوالي 21 ساعة صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي منذ ساعة الا ربع "تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة منذ حوالي 3 ساعات مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل منذ ساعة و 22 دقيقة حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية منذ حوالي 17 ساعة الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف منذ ساعة و نصف جوارديولا يريد خطف نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي.. واللاعب يرد منذ أقل من ساعتين عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام منذ حوالي 18 ساعة نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق منذ أقل من ساعة المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا" منذ حوالي 13 ساعة المصري يسعى لخطف نجم الزمالك منذ ساعة و 23 دقيقة عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي منذ حوالي 14 ساعة خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي منذ حوالي 21 ساعة