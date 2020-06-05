Advertisements

ريال مدريد يحدد سعر جوهرة ليفركوزن

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:24 م
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، رغبة نادي ريال مدريد في ضم صانع الألعاب الدولي الألماني "كاي هافرتز" لصفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية لمقبلة.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ريال مدريد يرصد مبلغ 80 مليون يورو، للتعاقد مع هافرتز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن عرض ريال مدريد سيقابل بالرفض من قبل إدارة ليفركوزن، والتي تريد مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

وجذب صاحب الـ20 عاماً أنظار كبار الأندية الأوروبية له هذا الموسم، بفضل آدائه الرائع مع ليفركوزن، الذي قاده للإقتراب من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثار هافرتز الصراع بين أندية مانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونخ، فضلاً عن التقارير التي تشير لإهتمام ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

ولعب هافرتز 38 مباراة مع نادي باير ليفركوزن خلال هذا الموسم بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 15 هدفاً وتمرير 8 تمريرات حاسمة.

وتبلغ قيمة اللاعب التسويقية في الوقت الحالي 81 مليون يورو، وفق آخر التحديثات من موقع "ترانسفير ماركت".

أخبار تهمك

صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي

منذ أقل من ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 14 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

جوارديولا يريد خطف نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي.. واللاعب يرد

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 17 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

11:39 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين