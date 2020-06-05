ريال مدريد يحدد سعر جوهرة ليفركوزن

كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، رغبة نادي ريال مدريد في ضم صانع الألعاب الدولي الألماني "كاي هافرتز" لصفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية لمقبلة.





وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ريال مدريد يرصد مبلغ 80 مليون يورو، للتعاقد مع هافرتز في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكدت الصحيفة، أن عرض ريال مدريد سيقابل بالرفض من قبل إدارة ليفركوزن، والتي تريد مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.





وجذب صاحب الـ20 عاماً أنظار كبار الأندية الأوروبية له هذا الموسم، بفضل آدائه الرائع مع ليفركوزن، الذي قاده للإقتراب من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وأثار هافرتز الصراع بين أندية مانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونخ، فضلاً عن التقارير التي تشير لإهتمام ناديي ريال مدريد وبرشلونة.





ولعب هافرتز 38 مباراة مع نادي باير ليفركوزن خلال هذا الموسم بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 15 هدفاً وتمرير 8 تمريرات حاسمة.





وتبلغ قيمة اللاعب التسويقية في الوقت الحالي 81 مليون يورو، وفق آخر التحديثات من موقع "ترانسفير ماركت".



