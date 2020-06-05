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نجوم الفن ينعون الملحن أشرف سالم ويودعونه برسائل مؤثرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:19 م
أشرف سالم
أشرف سالم
رحل الملحن أشرف سالم عن عالمنا مساء أمس الخميس الموافق الـ5 من يونيو 2020، إثر تعرضه لذبحة صدرية استدعت نقله إلى المستشفى، ليلقى ربه بعد يومين من دخوله عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

رحيل الملحن أشرف سالم

وتعرض الوسط الفني والغنائي بشكل خاص، لصدمة كبيرة عقب وفاة أشرف سالم عن عمر صغير، وتعم حالة من الحزن عند جميع نجوم الطرب الذين نعوه بأحر الكلمات والرسائل المؤثرة.

نجوم الفن يودعون أشرف سالم

ونعت النجمة سميرة سعيد الراحل أشرف سالم على حسابها الشخصي عبر "فيس بوك"، بمنشور قالت فيه: "صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري.. رحيله آخر توقعاتي.. أنا حزينة.. الله يرحمه".

إليسا تودع أشرف سالم

ونشرت إليسا منشور لها عبر "تويتر" ناعية الملحن أشرف سالم، بتغريدة قالت فيها: "صدمة حقيقية برحيل الملحن المصرى أشرف سالم بعمر صغير وبهالطريقة المفاجئة.. أحر التعازى لعيلتو وكل محبينو وبتمنى الله يعطيهن الصبر عا فقدانو".

رامي جمال ينعى أشرف سالم

وودع المطرب رامى جمال صديقه الملحن أشرف سالمعبر تويتر برسالة مضمونها: "انتقل إلى رحمه الله تعالى صديقى الملحن أشرف سالم.. نسألكم الدعاء لا أراكم الله مكروه فى عزيز لكم"، وهو من أكد خبر وفاته.


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