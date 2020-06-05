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ساسي يرفض الرحيل عن الزمالك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:21 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد الدمتناوي
أشار تقرير إخباري، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد حسن موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

حيث رفض فرجاني ساسي الرحيل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا رغبته في البقاء داخل القلعة البيضاء، بعد العديد من العروض من قبل دول الخليج للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "تونس الرقمية"، فإن ساسي لن يرحل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأنه لا يريد خوض تجربة جديدة في دول الخليج، بعد تجربته مع نادي النصر السعودي.

وتابعت الصحيفة، أن ساسي يعد من الركائز الأساسية مع الزمالك، وحقق أربع بطولات مع الأبيض، أبرزهم كأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، على المستوى القاري.

وأشارت الصحيفة، أن ساسي رفض كل العروض المقدمة إليه من قبل دول الخليج، على الرغم من إعلان المستشار مرتضى منصور أن ناديه ضم ثنائي أجنبي للفريق خلال الصيف المقبل.

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كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة تفاوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع أحد لاعبي نادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير، التي أشارت إلى رغبة الزمالك في التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم نادي الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة.

ونفى المصدر وجود أي مفاوضات من الزمالك، لضم فخر الدين بن يوسف، وأن كل الاخبار المتداولة عار تمامًا من الصحة.

وأفاد المصدر، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حسم موقفه من الصفقة الأجنبية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد تحدث خلال تصريحات عبر قناة ناديه، بأنه تم حسم صفقتين من الخارج، ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة، من أجل التعاقد معهم خلال الصيف المقبل.

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