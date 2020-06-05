آخرهم "حسين عشماوي".. نواب أصيبوا بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٦٫٤٢ مليون حالة حول العالم، فيما بينهم ٣٨٣ ألف حالة وفاة، وفي مصر بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الخميس ٢٩٬٧٦٧ حالة من ضمنهم ٧٬٧٥٦ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ١٬١٢٦ حالة.





ومن بين المصابين، بعض نواب البرلمان، وآخرهم النائب حسين عشماوي، وهو أحدث النواب الذين استطاع فيروس كورونا أن يصل إليهم خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أصيب عدد من النواب بذلك الوباء الذي أزعج كافة حكومات العالم.





وسبق "عشماوي" كل من النواب عيد هيكل، هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن بني سويف، فضلًا عن النائبة شيرين فراج ونشوي الديب بجانب النائب عمرو وطني والنائب يوسف الشاذلي.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز ما تم تناقله عن إصابة النائب حسين عشماوي بالفيروس سواء ما خرج من الأمانة العامة للمجلس أو المقربين من النائب:





- النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، اكتشف إصابته بالفيروس وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية.





- أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس.





- حاليا متواجد فى إحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة ويتلقى الرعاية الطبية وحالته الصحية مستقرة.





- أول تصريحات النائب بعد الإصابة قال فيها إن حالته الصحية جيدة ومستقرة، وحاليًا لا يشعر بأعراض إصابته بالكورونا.





- روى اللحظات الأولى التي اكتشف فيها حمله للفيروس قائلا: "إنه شعر في تمام الساعة الحادية عشر مساء أول أمس الأربعاء، بأعراض إعياء، وذهب على الفور إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي بالجيزة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وجرى حجزه بالمستشفى، وأخذ مسحة منه، إلى جانب إجراء بعض الأشعة والتحاليل، لكنها لم تؤكد إيجابية إصابته بفيروس كورونا، فأخذ مسحة ثانية للتأكد من إيجابية إصابته بالفيروس من عدمه".





- الحالة الصحية للنائب في الوقت الحالي، حسب تصريحات نجله، مستقرة ولا تظهر عليه حاليا أعراض فيروس كورونا، وكذلك الأزمات التنفسية انتهت، ولكنه ينتظر نتيجة المسحة الثانية التي تم أخذها منه للتأكد من إيجابية الفيروس من عدمه.



