Advertisements

آخرهم "حسين عشماوي".. نواب أصيبوا بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٦٫٤٢ مليون حالة حول العالم، فيما بينهم ٣٨٣ ألف حالة وفاة، وفي مصر بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الخميس ٢٩٬٧٦٧ حالة من ضمنهم ٧٬٧٥٦ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ١٬١٢٦ حالة.

ومن بين المصابين، بعض نواب البرلمان، وآخرهم النائب حسين عشماوي، وهو أحدث النواب الذين استطاع فيروس كورونا أن يصل إليهم خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أصيب عدد من النواب بذلك الوباء الذي أزعج كافة حكومات العالم.

وسبق "عشماوي" كل من النواب عيد هيكل، هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن بني سويف، فضلًا عن النائبة شيرين فراج ونشوي الديب بجانب النائب عمرو وطني والنائب يوسف الشاذلي.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز ما تم تناقله عن إصابة النائب حسين عشماوي بالفيروس سواء ما خرج من الأمانة العامة للمجلس أو المقربين من النائب:

- النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، اكتشف إصابته بالفيروس وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية.

- أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس.

- حاليا متواجد فى إحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة ويتلقى الرعاية الطبية وحالته الصحية مستقرة.

- أول تصريحات النائب بعد الإصابة قال فيها إن حالته الصحية جيدة ومستقرة، وحاليًا لا يشعر بأعراض إصابته بالكورونا.

- روى اللحظات الأولى التي اكتشف فيها حمله للفيروس قائلا: "إنه شعر في تمام الساعة الحادية عشر مساء أول أمس الأربعاء، بأعراض إعياء، وذهب على الفور إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي بالجيزة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وجرى حجزه بالمستشفى، وأخذ مسحة منه، إلى جانب إجراء بعض الأشعة والتحاليل، لكنها لم تؤكد إيجابية إصابته بفيروس كورونا، فأخذ مسحة ثانية للتأكد من إيجابية إصابته بالفيروس من عدمه".

- الحالة الصحية للنائب في الوقت الحالي، حسب تصريحات نجله، مستقرة ولا تظهر عليه حاليا أعراض فيروس كورونا، وكذلك الأزمات التنفسية انتهت، ولكنه ينتظر نتيجة المسحة الثانية التي تم أخذها منه للتأكد من إيجابية الفيروس من عدمه.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نواب فيروس كورونا حسين عشماوي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

جوارديولا يريد خطف نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي.. واللاعب يرد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 14 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

المصري يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 18 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 17 ساعة

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ حوالي 3 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 22 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

11:39 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين