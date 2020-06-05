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نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:15 م
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
حدد نادي أرسنال الإنجليزي مبلغ زهيد للموافقة على بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن أن نادي أرسنال لا يمانع في بيع الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق في الصيف القادم خاصة مع اقتراب انتهاء عقده ورغبته في الرحيل وعدم التجديد لذلك فضل النادي الاستفادة منه ماديا.

وأشارت التقارير إلى أن نادي ريال مدريد يعتبر من أكثر المهتمين بضم أوباميانج في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أرسنال لن يمانع في بيع أوباميانج مقابل مبلغ 22.5 مليون يورو في الصيف القادم لمن يرغب في ضمه.

وذكرت الصحيفة أن هذا المبلغ يعتبر قليل بالنسبة لنادي ريال مدريد لذلك لن يجد النادي مشكلة في ضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

ويوجد العديد من الأندية الأخرى التي ترغب في التعاقد مع بير إيمريك أوباميانج في الصيف القادم أبرزها نادي برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

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