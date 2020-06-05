أغنية "غيب" لـ فضل شاكر تقترب من 3 ملايين مشاهدة

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أقتربت أغنية "غيب" للفنان اللبناني فضل شاكر، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة، على قناته الرسمية، عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بخمس أيام.



أغنية "غيب"، قدمها بالهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وليد سعد ومن توزيع ‏أحمد إبراهيم.



وتقول كلمات الأغنية: "غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".



يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر، اغنية "بتوحشني" التي طرحها منذ شهر على حسابه الرسمي، بموقع "يوتيوب"، وحققت 7مليون مشاهدة.

