ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2020 الترم الثاني إلكترونيا عبر رابط egymoe (احصل على نتيجتك الآن) نتيجه 3 اعدادي 2020

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وسنستعرض لكم أبنائنا وبناتنا الطلاب كافة تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2020 الترم الثاني ، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمس الخميس الموافق 4 يونيو 2020.





واعتمد محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2020 الترم الثاني ، بنسبة نجاح 99.84%، بعد تقدم أكثر من 119 ألف طالب وطالبة من 20 إدارة تعليمية بالشرقية بأبحاثهم كبديل لامتحان الفصل الدراسي الثاني، وجاء ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وهنأ محافظ الشرقية الطلاب المتفوقين، متمنيًا لهم دوام التقدم خلال فصل الدراسي الثاني وتحقيق المراكز الأولى على مستوي المحافظة، واستمرار التفوق في مراحل التعليم القادمة.





نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2020 الترم الثاني

وكان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اعلن عن انتهاء أعمال رصد درجات طلاب الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019.





وأشار عبدالحميد إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2019 ، بلغ 119 ألف 290 طالب وطالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.





رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2020

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عبر موقعها الرسمي على الانترنت، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2020 الترم الثاني بعد الإعلان عن ظهورها رسميًا.





ويمكن لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية، الحصول مباشرةً على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، للاستعلام إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي ( اضغط هنا )، أو عبر كتابة الرابط التالي في محرك بحث جوجل ( اضغط هنا ).



