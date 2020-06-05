مفتي الجمهورية: المسلم الواعي لا يكون "إمعة"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المسلمين بذلوا جهودا عديدة في ماضيهم في سبيل التوثيق والتدقيق، منوها بأن نقل الأخبار يحتاج إلى عين بصيرة وباصرة، وعقل رشيد.





وأشار "علام"، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الأخبار تحتاج إلى غربلة قبل نشرها، فليس كل خبر يتم نشره وتداوله، معلقا أنه يجب أن نتعامل مع الأخبار بفقه "فتبينوا"، و"تثبتوا"، مضيفا أنه ليس كل خبر ينقل لشخص يقوم بنقله لغيره، وإنما ينقل للغير إذا كان موثوق في صحته، ومصدره.





وأضاف مفتي الجمهورية، أن كل إنسان مسئول عن ما يقول، وما يفعل، وما يكتب، وما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي، منوها بأن الإنسان المسلم الواعي المدرك لا يكون "إمعة"، وذلك بنشر الاساءات دون وعي، مؤكدا أن المشاركة في نشر الشائعات يعد مشاركة أثيمة.





- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.





- ارتفاع أعداد المصابين والوفيات





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





- تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.



