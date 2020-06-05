Advertisements

الإسكان: مصر ستمتلك أكبر قطاع للتشييد والبناء بالمنطقة في 2029

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، كما لفت التقرير " إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا التقرير يؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح باهتمامها بهذا القطاع، وضخ استثمارات غير مسبوقة به، وكذا تشجيع القطاع الخاص ومساندته لزيادة استثماراته فى هذا القطاع.

وكانت التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حتى عام 2029 الصادر عن مؤسسة "فيتش"، تشير لمواصلة قطاع التشييد والبناء في مصر نموه القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.

وأشار الوزير إلى أهمية قطاع التطوير العقارى والتشييد والبناء بوجه عام فى هذه المرحلة، ولذا فالدولة تساند هذا القطاع الذى يسهم فى تحقيق أهدافها فى دفع معدلات النمو، وزيادة الرقعة المعمورة، وتوفير الوحدات السكنية والخدمات للمواطنين، وكذا توفير أكبر عدد من فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع الملايين من فرص العمل.

وقام الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة لمشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة .

وأثناء الزيارة قام هشام طلعت مصطفى بشرح لمكونات وعناصر  "مدينتي " وحجم الاعمال المنفذة والجاري تنفيذها وفق المخطط العام للمشروع، ثم قاما بجولة ميدانية تفقدا خلالها تطورات الاعمال بالمشروع وعددا من المجموعات السكنية، وأيضا الوحدات السكنية الخاصة بحصة وزارة الإسكان والمرافق في مشروع "مدينتي" .

كما تفقد الدكتور  عاصم الجزار وهشام طلعت مصطفى العديد من الخدمات التجارية والرياضية والثقافية والجماهيرية التي تلبي مختلف احتياجات السكان بالمشروع، ومنها المراكز التجارية والترفيهية مثل "الأوبن آير مول" ومجمع السينمات، ونقطة الشرطة والمطافىء وغيرها.

وأشاد وزير الاسكان، خلال الجولة، بما اطلع عليه من تفاصيل لعناصر المشروع، والحجم الضخم من الاعمال الانشائية المنفذة، مؤكدا أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لكافة مشروعات التطوير العقارى، سواء الحكومية أو الخاصة باعتبار أن القطاعين هما جناحا النمو الحقيقي للاقتصاد المصرى.
كما أكد نجاح المشروعات التى تنفذها الوزارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى قطاع التطوير العقارى، لما تسهم به فى تحقيق التنمية المطلوبة، وتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية، فى مجتمعات سكنية حضارية، مكتملة الخدمات، وتحقق جودة الحياة.


من جانبه رحب هشام طلعت مصطفى بزيارة وزير الاسكان لـ"مدينتي" معربا عن أمله في أن تسهم الجهود التي تبذلها مجموعته العقارية في تقديم قيمة مضافة حقيقية اقتصاديا واجتماعيا لمصر والمصريين.

أخبار تهمك

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 18 ساعة

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ حوالي 3 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف

منذ ساعة و نصف

صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي

منذ أقل من ساعة

جوارديولا يريد خطف نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي.. واللاعب يرد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 21 ساعة

المصري يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 26 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

11:39 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين