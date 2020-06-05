الإسكان: مصر ستمتلك أكبر قطاع للتشييد والبناء بالمنطقة في 2029

قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إ ن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، كما لفت التقرير " إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا التقرير يؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح باهتمامها بهذا القطاع، وضخ استثمارات غير مسبوقة به، وكذا تشجيع القطاع الخاص ومساندته لزيادة استثماراته فى هذا القطاع.





وكانت التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حتى عام 2029 الصادر عن مؤسسة "فيتش"، تشير لمواصلة قطاع التشييد والبناء في مصر نموه القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.



وأشار الوزير إلى أهمية قطاع التطوير العقارى والتشييد والبناء بوجه عام فى هذه المرحلة، ولذا فالدولة تساند هذا القطاع الذى يسهم فى تحقيق أهدافها فى دفع معدلات النمو، وزيادة الرقعة المعمورة، وتوفير الوحدات السكنية والخدمات للمواطنين، وكذا توفير أكبر عدد من فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع الملايين من فرص العمل.





وقام الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة لمشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة .





وأثناء الزيارة قام هشام طلعت مصطفى بشرح لمكونات وعناصر "مدينتي " وحجم الاعمال المنفذة والجاري تنفيذها وفق المخطط العام للمشروع، ثم قاما بجولة ميدانية تفقدا خلالها تطورات الاعمال بالمشروع وعددا من المجموعات السكنية، وأيضا الوحدات السكنية الخاصة بحصة وزارة الإسكان والمرافق في مشروع "مدينتي" .





كما تفقد الدكتور عاصم الجزار وهشام طلعت مصطفى العديد من الخدمات التجارية والرياضية والثقافية والجماهيرية التي تلبي مختلف احتياجات السكان بالمشروع، ومنها المراكز التجارية والترفيهية مثل "الأوبن آير مول" ومجمع السينمات، ونقطة الشرطة والمطافىء وغيرها.





وأشاد وزير الاسكان، خلال الجولة، بما اطلع عليه من تفاصيل لعناصر المشروع، والحجم الضخم من الاعمال الانشائية المنفذة، مؤكدا أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لكافة مشروعات التطوير العقارى، سواء الحكومية أو الخاصة باعتبار أن القطاعين هما جناحا النمو الحقيقي للاقتصاد المصرى.

كما أكد نجاح المشروعات التى تنفذها الوزارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى قطاع التطوير العقارى، لما تسهم به فى تحقيق التنمية المطلوبة، وتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية، فى مجتمعات سكنية حضارية، مكتملة الخدمات، وتحقق جودة الحياة.









من جانبه رحب هشام طلعت مصطفى بزيارة وزير الاسكان لـ"مدينتي" معربا عن أمله في أن تسهم الجهود التي تبذلها مجموعته العقارية في تقديم قيمة مضافة حقيقية اقتصاديا واجتماعيا لمصر والمصريين.



