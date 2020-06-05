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بالفيديو.. آسر ياسين يتلقى خبر ولادة زوجته أثناء تصوير "بـ 100 وش"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:06 م
رشا عادل
تلقى الفنان آسر ياسين، خبر ولادة زوجته كنزي أبنه "زين"، خلال تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "بـ 100 وش".

وشارك آسر، جمهوره بمقطع فيديو جديد له من كواليس مسلسل "بـ 100 وش"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الفيديو الفرحة على وجه عندما تلقى خبر ولادة زوجته.

وعلقت ياسين، على مقطع الفيديو قائلًا: "العصابة وهي بتهنينا علي المولود الجديد زين آسر ياسين بـ100 وش".

مسلسل "بـ100 وش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وعلا رشدي وحسن ابو الروؤس وأسلام إبراهيم وزين غريب، والمسلسل من إخراج كاملة ابو ذكري.

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