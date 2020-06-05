خاص لـ"الفجر الفني" أول تعليق من أحمد بدير على شائعة إصابته بكورونا

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تداولت شائعات أمس حول إصابة الفنان القدير أحمد بدير بفيروس كورونا المستجد، ونفى الفنان أحمد بدير صحة هذا الخبر.



وتابع أحمد بدير في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، قائلاً: "إشاعة الموت ودلوقتي إشاعة الكورونا اللطيف هو الله ربنا يسامحهم".



يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد بدير، مشاركته بموسم سباق دراما رمضان 2020، في مسلسل "يا أنا يا جدو"، وقام بتجسيد شخصية جدو باشا إسماعيل.



وتدور أحداث مسلسل "يا أنا يا جدو" حول الجد إسماعيل وحفيده يوسف الذي يجسده الفنان طارق صبري، وتتمنى جميع العائلة وفاة الجد حتى يستطيعوا أخذ الميراث.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أحمد بدير، طارق صبري، مدحت تيخا، علاء زينهم، سارة سلامة، رنا سماحة، وآخرون، تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر.