مطار القاهرة يستقبل 24 رحلة استثنائية لعودة العالقين بالخارج

يصل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، 23 رحلة جوية استثنائية قادمة من "السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي، دار السلام" وذلك لإعادة المصريين من الخارج بسبب تعليق رحلات الطيران منذ انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترات السابقة.





وأكدت مصادر بالمطار، أن جميع الرحلات سوف تصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريا، كما يصل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنهم 400 راكبا مصريا، وسوف يتم نقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحي هناك بعد إلغاء الحجر الصحي، والاكتفاء بالحجر الصحي المنزلي.





وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، للحد من انتشار فيروس كورونا، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



