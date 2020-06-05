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مطار القاهرة يستقبل 24 رحلة استثنائية لعودة العالقين بالخارج

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:54 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
مارينا بشارة
يصل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، 23 رحلة جوية استثنائية قادمة من "السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي، دار السلام" وذلك لإعادة المصريين من الخارج بسبب تعليق رحلات الطيران منذ انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترات السابقة. 

وأكدت مصادر بالمطار، أن جميع الرحلات سوف تصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريا، كما يصل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنهم 400 راكبا مصريا، وسوف يتم نقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحي هناك بعد إلغاء الحجر الصحي، والاكتفاء بالحجر الصحي المنزلي.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، للحد من انتشار فيروس كورونا، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة  و1126 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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