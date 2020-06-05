الجمهور في انتظار "شروط" لـ نداء شرارة

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تستعد الفنانة الأردنية نداء شرارة، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "شروط"، اليوم الجمعة، على قناتها الرسمية،عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "شروط من كلمات إيهاب غيث، ومن ألحان محمود أنور، ومن توزيع وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل ب JMR-Studios، ميكس وماستر Xavier Escabasse.





وروجت نداء، للأغنية من خلال مشاركة جمهورها البوستر التشويقي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وعلقت شرارة، على البوستر قائلة:""متحمسين للأغنية بكرة؟، شو بتتوقعوا الشروط تكون..طبعًا شروط تعجيزية فوق الوصف".





يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة، أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع"يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حتى الآن.

