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مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:42 م
برشلونة
برشلونة
علاء خليف
فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة بعدما أكدت تفكير إدارة برشلونة في التراجع عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بسبب بعض العوائق المالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة يدرس فعليًا التراجع عن صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الإيطالي، بسبب تمسك مسئولي الانتر بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 111 مليون يورو.

وتري إدارة برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد "مارتينيز" مبلغ ضخم لا يناسب الفترة الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم الأندية في العالم نتيجة توقف النشاط الرياضي، بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترفض إدارة انتر ميلان التفريط في "مارتينيز" إلا بعد الحصول على قيمة الشرط الجزائي، كما ترفض دخول أي لاعب من برشلونة في الصفقة، مما يعقد الأمور أمام النادي الكتالوني الذي يدرس بقوة التراجع عن حسم الصفقة والبحث عن مهاجم أخر لتدعيم هجومه.

وعرض نادي برشلونة 90 مليون يورو على انتر ميلان بالإضافة للاعب من البرسا للفوز بخدمات "مارتينيز" ولكن النادي الإيطالي يتمسك بشروطه للموافقة على رحيل اللاعب.

ويعد مارتينيز واحد من المهاجمين المميزين على الساحة الكروية حاليا يمتلك قدرات هجومية وتهديفية عالية، وسيكون إضافة قوية للفريق الكتالوني حال التعاقد معه.

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