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الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:34 م
حسين الشحات
حسين الشحات
أحمد عصام
كشف مسؤولو النادي الأهلي حقيقة رحيل حسين الشحات جناح الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد العروض التي تقدمت للاعب في الفترة الأخيرة.

ولا يريد حسين الشحات الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء هذا الصيف، وأيضاً أبلغ المدرب السويسري رينيه فايلر إدارة النادي بأن اللاعب سوف يكون ضمن خططه مع الفريق في المستقبل.

ونفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود عرض من نادي النصر السعودي لضم حسين الشحات في الميركاتو الصيفي، وأكد أن الفريق لا يفكر في بيع اللاعب مهما كانت العروض المالية.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع حسين الشحات في الميركاتو الشتوي لموسم 2019 مقابل 4,5 مليون يورو وذلك في أغلى صفقة بتاريخ القلعة الحمراء.

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يسعي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمُعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية فى حسم مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية من أجل البت فى العروض المقدمة له.
وكشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة فريق العين الإماراتي فى ضم وليد أزارو خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.
وكان المهاجم المغربي قد خرج من حسابات المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر وطالب برحيله خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ورفض العودة بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت تقارير صحفية أن عرض العين الإماراتي سيفوق نظيره عرض الشباب السعودي والذى كان مقدر به راتب أزارو مليون و200 الف دولار في الموسم.

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