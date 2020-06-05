سحب تنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد من تونس وإسنادها لمصر

كشفت تقارير إعلامية تونسية عن سحب تنظيم بطولة افريقيا للأندية البطلة في نسختها 42 من النجم الساحلي على خلفية قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة اليد الأخيرة ضد الاتحاد التونسي للعبة.





وأكدت إذاعة "الديوان" التونسية أن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد قرر بشكل رسمي سحب تنظيم النسخة القادمة من بطولة إفريقيا للأندية البطلة من النجم الساحلي التونسي، وذلك بسبب أحداث نهائي كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت في تونس و التي قضت بحرمان تونس من تنظيم أي مسابقة قارية لمدة 4 سنوات.





وأشارت التقارير التونسية أنه تقرر سناد تنظيم بطولة إفريقيا للأندية البطلة، لمصر حيث ستدور منافسات البطولة على أرض الفراعنة خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2020.





يذكر أنه قد وقعت أحداث شغب من قبل الجماهير التونسية خلال نهائي بطولة أمم إفريقيا الماضية والذي جمع المنتخبين المصري والتونسي، حيث شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إلقاء مجموعة الجماهير التونسية بعض الزجاجات على لاعبي الفراعنة، وأضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة ثم إعادة استنئنافها مرة أخرى.





وتغلب منتخب مصر على نظيره التونسي 27 / 22 وتوج بكأس البطولة وتأهل المنتخب إلى دورة الألعاب الأوليمبية في "طوكيو" والتي تأجلت للعام المقبل.





وقرر الاتحاد الإفريقي عقب البطولة حرمان تونس من تنظيم أية بطولات إفريقية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات لمدة 4 سنوات، كما قرر تغريم الاتحاد التونسي 15 ألف يورو.



