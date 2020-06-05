Advertisements

برشلونة يبدأ مفاوضاته لتمديد عقد ميسي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير إسبانية اليوم، أن إدارة نادي برشلونة بصدد البدء في مفاوضات تميد عقد نجم الفريق "ليونيل ميسي" خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، نقلاً عن شبكة "كادينا كوبي" فإن إدارة برشلونة ستبدأ في مشوار التجديد مع صاحب الـ32 عاماً خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة برشلونة ستحاول الإبقاء على ميسي حتى الإعتزال، حيث يتم اللاعب عامه الـ33 يوم 24 يونيو الجاري.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في صيف عام 2021، حيث قرر اللاعب عدم تفعيل بند رحيله عن الفريق دون مقابل، والذي كان قابلاً للتفعيل حتى يوم 31 مايو الماضي.

ولا يزال ميسي قادراً على العطاء رفقة برشلونة، وقيادة الفريق لتويج بمزيد من الألقاب، رغم تقدمه في السن.

وانتشرت شائعات حول تعرض ميسي لإصابة مع برشلونة، تبعده عن مباراة الفريق القادمة ضد مايوركا يوم 13 يونيو، بعد 3 أشهر من توقف الدوري الإسباني، إلا أن التقارير الواردة من برشلونة تفيد جاهيزية اللاعب لخوض المباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 12 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يحسم مصير كاسونجو

منذ ساعة و 24 دقيقة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 19 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ يوم

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

العين الإماراتي يرد رسميًا على أنباء المفاوضات مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الأخيرة.. تطورات صفقة بيع رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين