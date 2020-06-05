"كن بصيرا".. شاهد رسالة مفتي الجمهورية للمصريين

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك جهود بذلت من أن يدرك الإنسان المخاطر التي تحيط به، مشددا على ضرورة أن يدرك الإنسان أن الشائعات هى خطر ما بعده خطر، ويهدد الوعي، وحينها يكون الإنسان في منطقة اللاوعي.





وأشار "علام"، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن منطقة اللاوعي هى منطقة أشد خطورة من الفيروسات والأوبئة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن الشائعات تأكل في مقوماتنا، وفي وعينا، وتهدد قيمنا.





ونوه مفتي الجمهورية، أن يحرص الفرد أن يستقي معلوماته من مصادر موثوق بها، موجها رسالة إلى الإنسان المصري، قائلا: "كن بصيرا لما يقال لك".





وفي سياق أخر أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.



