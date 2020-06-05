جوارديولا يريد خطف نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي.. واللاعب يرد

يرغب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع نجم نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.





وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت عن اقتراب برشلونة من عقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، عن طريق انتقال جواو كانسيلو مقابل رحيل نيلسون سميدو.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوارديولا يرغب في التعاقد مع سيرجي روبيرتو نجم برشلونة خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن روبيرتو لا يمانع الرحيل عن برشلونة، لكنه جدد وجهته المقبلة وهي التدريب تحت قيادة بيب جوارديولا.





وكان جوارديولا قد منح سيرجي روبيرتو، فرصة الظهور الأول بقميص برشلونة، ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011



