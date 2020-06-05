"إن شاء الله مش هنسيب حقنا".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويرد على شائعات إنفصاله

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بعد إنتشار أمس خبر إنفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، خرج حسام حبيب عن صمته وقام بنشر تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر".



وكتب حسام حبيب قائلاً: "أنا كتبت تويتة ومسحتها احترامًا للسادة الصحفيين الشرفاء، أما الأشخاص التانية مدعيين الصحافة، فحسبي الله ونعم الوكيل".



وتابع: "اتقو الله أن تخوضو في أعراض الناس، موتوا بغيظكم”، وتابع في تعليق آخر: “إن شاء الله مش هنسيب حقنا"، واختتم: "ان شاء الله مش هنسيب حقنا".



وفي سياق آخر قد أثارت الواقعة ضجة كبيرة بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لما حدث وعلق بعضهم بكلمة "أنتوا اتحسدتوا"، مطالبين الطرفين بالظهور للجمهور وتوضيح الحقيقة.