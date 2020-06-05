فايلر يحصل على إجازة لحسم موقفه من التجديد مع الأهلي

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حصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وعد من جانب إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالسفر إلى بلاده خلال الفترة المقبلة.



ومنح مجلس النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى المدير الفني للرحيل إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 3 أيام للإطمئنان على إسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي.



ويعيش العالم حاليًا حالة من الركود في كل شئ سواء بالأنشطة الرياضية أو خلافها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق جميع المطارات.



ولم يغادر فايلر، إلى بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الأزمة الصعبة في الوقت الحالي، على أن يسافر عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.



ويأتي سفر فايلر، من أجل الاطمئنان على إسرته، بالإضافة إلى الحصول على رأيهم حول الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.



وفتح النادي الأهلي، خط المفاوضات مع المدرب السويسري من أجل الاستمرار على رأس القيادة الفنية وتجديد عقده لفترة أخرى.



وظهر فايلر مع النادي الأهلي بشكل مميز جدًا منذ توليه المسئولية الفنية، ونجح في تصدر جدول الترتيب بدون تلقي أي هزائم حتى مرور 16 جولة، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.