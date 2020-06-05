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بعد حادث الفيلة.. ناهد السباعي تحذر جمهورها من دمار الأرض

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:14 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
روان هيثم
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وظهرت ناهد السباعي في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الأخضر، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة وكتبت قائله: "لا تحافظ على الهدوء أخرج وقم بإجراء التغييرات يتم تدمير الأرض من قبل المرضى النفسيين".

وتابعت: "شكرًا زياد الحضرى على التصميم الجميل المفضل لدى أيضًا، لتبدو وكأنها دعوة للحفاظ على البيئة والحياة على الأرض من الدمار بيد هؤلاء غير المبالين بالآثار السلبية التى يعانى منها الكوكب".

واختتمت: "بسبب التلوث وغيره من الأمور المرتبطة بتصرفات البشر الضارة بالأرض".

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مشاركتها في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف والتي قامت فيه بتجسيد دور رضوى زوجة المهندس زين.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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