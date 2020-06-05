رجل الاعمال عمرو اسلام يتصدر "تريند جوجل" بعد شائعة زواجه من نيللي كريم (اعرف أبرز المعلومات عنه)

تصدر رجل الأعمال عمرو اسلام، اليوم الجمعة الموافق 5/6/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك عقب انتشار شائعة زواجه من الفنانة نيللي كريم.





وكشفت مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر) حقيقة ما تردد بشأن زواج عمرو اسلام من نيللي كريم، حيث نفوا هذه الإشاعات وأن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة.





من هو جل الاعمال عمرو اسلام؟