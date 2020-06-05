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رجل الاعمال عمرو اسلام يتصدر "تريند جوجل" بعد شائعة زواجه من نيللي كريم (اعرف أبرز المعلومات عنه)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:04 م
عمرو اسلام ونيللي كريم
عمرو اسلام ونيللي كريم
تصدر رجل الأعمال عمرو اسلام، اليوم الجمعة الموافق 5/6/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك عقب انتشار شائعة زواجه من الفنانة نيللي كريم.

وكشفت مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر) حقيقة ما تردد بشأن زواج عمرو اسلام من نيللي كريم، حيث نفوا هذه الإشاعات وأن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة.

من هو جل الاعمال عمرو اسلام؟
تخرج رجل أعمال عمر إسلام من الجامعة الأمريكية تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989، وكان أحد الرواد فى استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، كما امتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه إلى ما يقرب من 90 متجرًا.

وتجمعه أيضًا علاقة صداقة قوية بالنجم الهضبة عمرو دياب منذ سنوات عديدة، وكذلك أبنائه وأبناء الهضبة كنزي وعبد الله. 

وفى سياق متصل، قالت الفنانة نيللى كريم، فى تصريحات صحفية، إن هناك مشروع زواج قائم بالفعل، لافتا إلى أنه عند زواجها ستعلن رسميا، قائلة : "لسه والله ولسه هعلن لما أتجوز".

جدير بالذكر، أن نيللى كريم سبق لها أن تزوجت مرتين منها خبير التغذية هاني أبو النجا، والذى انفصلت عنه عام 2015، ولديها 4 أبناء وهم "كريم وسليم من الزيجة الأولى، وسيليا وكندة من الزيجة الثانية.

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