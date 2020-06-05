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التصريح بدفن جثة الموظف المنتحر في 15 مايو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شهدت منطقة 15 مايو، واقعة بشعة حيث أقدم موظف على التخلص من حياته بعد زواجه بأسبوع بعد مروره بأزمة نفسية شديدة جعلته ينتحر شنقا داخل منزله، وصرحت النيابة بدفن الجثة وتسليمها لذويه، وذلك عقب إرسال بيان بالصفة التشريحية.

وكشفت معاينة النيابة العامة تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث كشفت مناظرة النيابة لجثة المنتحر، أنها لرجل في العقد الخامس من العمر ووجود لون أزرق حول الرقبة وكانت الجثة بكامل ملابسها.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المنتحر موظف بإحدى الشركات، وكان يعاني من أمراض في المخ وكان يتلقى العلاج منذ ثلاث سنوات، وأنه قام بالزواج منذ أسبوع وهذه زيجته الثانية فقد تم زواجه من قبل وانفصل، وفي الفترة الأخيرة تعرض لضائقة مالية شديدة مما دفعته للانتحار والتخلص من حياته ولا توجد شبه جنائية في الواقعة، حيث كشفت معاينة النيابة أن المتوفى ربط حبل في جنش في سقف غرفته حول عنقه وشنق نفسه.

وتلقى مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أسرة موظف يدعى "م.ر"، ومقيم بمجاورة 31، مفاده العثور على جثته مشنوق داخل مسكنه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سالف الذكر معلق بحبل في جنش الشقة.

وباستدعاء زوجته ومناقشتها أقرت أنها كانت غير متواجدة في شقتها وقت وقوع الحادث، وكانت في زيارة لدى والدتها، مشيرة إلى تعرض زوجها لضائقة مالية مر على إثرها بأزمة نفسية حادة دفعته للانتحار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بما تقدم.

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وفي سياق آخر، تمكنت إدارة شرطة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالترويج لبيع الخبز البلدي المدعم عبر موقع "فيس بوك" بدون استخدام بطاقات التموين.

ووردت معلومات لإدارة شرطة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بقيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الخبز البلدي المدعم عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتوصيله للمنازل داخل مدينة أسيوط بدون بطاقة تموين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط (حاصل على دبلوم- 27 سنة، مقيم بدائرة شرطة ثان أسيوط) وبحوزته (عدد من أرغفة الخبز "خبز بلدي مدعم" – دراجة نارية تستخدم في توزيع الخبز)، وبمواجهته أقر بتوصيله للمنازل نظير مبلغ مالي، وتحصله على الخبز من صاحب مخبز كائن بذات الدائرة، وأن القائم على إدارة الصفحة شقيق صاحب المخبز وتم ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

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موظف منتحر بوابة الفجر الفجر 15 مايو

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