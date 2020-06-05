طبيب مناعة يكشف سبب عدم وجود برتوكول موحد لعلاج كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن درجة التأثر بالإصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص لأخر، موضحا أن الأمر يتحدد وفقا لقوة الجهاز المناعي، وكمية الفيروس التي دخلت الجسم.





وأشار "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الإصابة بفيروس كورونا متدرجة، حيث تختلف أعراض الإصابة بالفيروس من مصاب لأخر، ومن ثم لا يوجد بروتوكول موحد لعلاج مصابي كورونا.





وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه حسب قوة الجهاز المناعي، ودرجة الإصابة، والأعراض المصاحبة، والتاريخ المرضي للمصاب يتحدد بروتوكول العلاج.





وأعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.



