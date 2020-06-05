ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي في سويسرا خلال مايو

كشفت بيانات صادرة عن البنك الوطني السويسري، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا ارتفع إلى 816.333 مليار فرنك سويسري بنهاية مايو الماضي مقابل 801.023 مليار فرنك المسجلة في الشهر السابق له.





ويعني ذلك زيادة حوالي 15.31 مليار فرنك سويسري في غضون شهر واحد.





وسجلت العملة المحلية لسويسرا مكاسب بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة في الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 8:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 0.9567 فرنك.